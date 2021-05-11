好市多又出包！衛福部食藥署今（11日）公布最新邊境查驗不合格清單，其中好市多進口的2款美國酪梨均被驗出重金屬鎘殘留量超標，其中一款比「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定的0.05 mg/kg，高出0.14 mg/kg和0.01 mg/kg，總計2413公斤的問題酪梨將退運或銷毀。

四月底好市多自美國進口的「INDEX FRESH」酪梨才驗出鎘超標，今食藥署公布邊境查驗不合格清單中，發現好市多自美國進口的兩款酪梨「INDEX FRESH」和「MISSION」都被驗出重金屬鎘鈔超標。

好市多酪梨重金屬超標，總共2413公斤全數退運或銷毀。（圖／翻攝自食藥署）

其中「INDEX FRESH」的酪梨檢出鎘含量為0.19 mg/kg，比規定的0.05 mg/kg，高出0.14 mg/kg，總共有990公斤；另一品牌「MISSION」檢出鎘0.06 mg/kg，比規定的含量高出0.01 mg/kg，總共1423.8公斤，兩款共計2413公斤的酪梨將退運或銷毀。

根據台大醫院新竹分院衛教園地的資訊顯示，重金屬鎘長期累積在體內，會造成腎臟損傷蛋百尿、骨質軟化、貧血、孩童骨骼與神經功能的發育受損和肺癌等狀況發生，甚至還有可能導致男性精子品質下降。

(中時新聞網)