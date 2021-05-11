電影人的盛事之一金球獎（Golden Globes Awards）近日被爆捲入種族、賄賂等疑雲，外媒踢爆其「好萊塢外籍記者協會」（HFPA）數十年來無任何一位非裔成員，引來外界詬病與抗議聲浪，雖然好萊塢外籍記者協會已承諾會改革並加入約20位黑人會員，但仍無法平息外界撻伐。今(11日)《時人》（People）證實，巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）已退回過去在金球獎拿到的3座獎盃，以示抗議。

地位僅次於奧斯卡金像獎的金球獎過去有「奧斯卡風向球」的封號，今年在3月初典禮前，《洛杉磯時報》報導，指出好萊塢外籍記者協會涉及種族歧視，成立至今並無黑人成員，還傳出協會成員疑似收賄、霸凌等醜聞，引來「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「浩克」馬克魯法洛等藝人出聲批評，史嘉蕾喬韓森更以名製片哈維魏斯坦捲入多起性侵案為例，痛批該協會是助長圈內性騷擾、性別歧視的推手，她已多年沒參與該協會活動，未來看到該組織整頓完成前，她將無限期取消HFPA的任何邀約。

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「浩克」馬克魯法洛也宣布暫別金球獎。（圖／達志影像）

除了演員聯合抵制金球獎，知名線上串流媒體Netflix、Amazon、華納等也同步封殺金球獎。《時人》報導，58歲的湯姆克魯斯近日為此「退球」，將過往他在金球獎獲得的三座獎座打包退回給主辦單位，據知，湯姆哥出道40年，多次榮獲金球獎提名，1990年他以《七月四日誕生》獲得戲劇類最佳男主角、1997年再以《征服情海》得到音樂或喜劇類最佳男主角獎肯定、2000年又以《心靈角落》獲得男配角獎。

而往年負責轉播的NBC也發聲明「暫時切割」金球獎，強調：「我們仍相信HFPA會致力於有意義的改革，但這些變化需要時間和精力才能進行成功，我們都強烈認為，HFPA需要更多時間做正確的決定。因此，NBC決定明年2022年不會轉播金球獎，如果HFPA依照計畫完成了整頓，我們希望能在2023年播出金球獎」。

(中時新聞網)