繼大陸寶鋼全面調漲6月份內銷盤價後，國際鐵礦砂原料續傳爆漲，每公噸漲到229.6美元天價，加上大陸為達成碳中和目標，自5月份起取消熱軋出口退稅，導致推升亞洲熱軋行情，且加重鋼廠成本負擔，為因應國際鋼價走勢與適度反映成本負擔，河靜鋼決定調漲7月份交期盤價，其中熱軋每公噸大漲120美元，線材每公噸大漲100美元。

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