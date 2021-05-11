越南河靜鋼7月份熱軋和線材價格大漲 每公噸漲100～120美元 11:592021/05/11 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸寶鋼全面調漲6月份內銷盤價後，國際鐵礦砂原料續傳爆漲，每公噸漲到229.6美元天價，加上大陸為達成碳中和目標，自5月份起取消熱軋出口退稅，導致推升亞洲熱軋行情，且加重鋼廠成本負擔，為因應國際鋼價走勢與適度反映成本負擔，河靜鋼決定調漲7月份交期盤價，其中熱軋每公噸大漲120美元，線材每公噸大漲100美元。 美國廢鋼原料大漲 豐興連七週調漲鋼筋價格 大陸寶鋼6月份內銷盤價全面大漲 中鋼可順勢調漲 (工商 ) #熱軋 #河靜鋼 #線材 #每公噸漲 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 《鋼鐵股》豐興再開高 鋼筋連七周漲價 11:432021/05/10 財經 《商情》需求強勁 拉抬鐵礦石價格攀高 10:522021/05/10 財經 復星擬與BioNTech合資 在大陸生產疫苗 04:102021/05/11 產業財經 亞洲苯價狂飆 創六年半新高 04:102021/05/11 財經要聞 《類股》不鏽鋼廠Q1獲利成長 陸取消退稅有利市況 14:162021/05/10 財經 紙高氣昂 造紙營運、股價奔騰 04:102021/05/11 財經要聞 《商情》經濟復甦回升 上周五銅價續創歷史新高 09:272021/05/10 財經 《鋼鐵股》春雨4月營收創新高 後市續樂觀 17:062021/05/10 財經 豐興鋼筋連漲七周 廢鋼價揚、型鋼平盤 04:102021/05/11 財經要聞 美國油管被駭 能源期貨飆漲 04:102021/05/11 全球財經 財經熱門新聞 特斯拉光環盡失？專家曝這2家最有機會搶市占 - 財經 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 全民瘋傳產 電子大失血 - 財經要聞 - 工商時報 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 黃天牧：台股已到新形態 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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