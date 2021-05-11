湯匙除了用來吃飯，還可以跳舞！528世界遊戲日即將到來，另外同時響應515國際家庭日，新北市五股守讓堂特別與中華民國遊戲協會合作，5月16日將於守讓堂「伴山學堂」推出適合全家一起參與的「「玩轉俄羅斯」活動，邀請到來自俄羅斯的學者，同時也是男高音羅子毅，帶大小朋友跳湯匙舞、玩音樂遊戲，認識俄羅斯文化。

來自俄羅斯的羅子毅（Roman Shapiro），是捷克馬薩里克大學中文系副教授，同時也是美聲男高音，精通俄、英、中、法、義、德、西、希伯來、捷克語等9國語言，旅居世界各地，曾赴以色列、中國、英國、波蘭、捷克等地，舉辦多場獨唱會，甚至曾擔任導遊，遠赴南、北極歌唱演出，2020年受國家圖書館漢學研究中心獎助，前來台灣進行漢學研究，同時任教於台北市立大學中國語文學系。

他將於活動中帶親子透過音樂與遊戲，認識俄羅斯傳統童玩與文化，例如透過大家耳熟能詳的俄羅斯娃娃，認識俄羅斯最具民族特色的工藝與傳統服飾；並且將帶大家邊敲打木湯匙，一邊遊戲，一邊舞蹈，學習有趣的「湯匙舞」，認識俄羅斯的傳統樂器，活動即日起免費開放報名。

新北市立圖書館表示，528世界遊戲日由金博士(Dr Freda Kim, Founder)發起，主要落實兒童遊戲平權；515則為國際家庭日，現代家庭生活忙碌，親子互動時間少，五股守讓堂此次與中華民國遊戲協會共同合作的「玩轉俄羅斯」世界遊戲日暖身活動，特別規劃家庭親子可以共學、共玩的遊戲活動，讓大小朋友不用出國，也可以文化體驗，度過一個專屬家庭的假日時光。

另外，泰山分館也與明志科技大學國際事務中心合作，推出多元文化交流活動，來台就讀的外籍生將透過分享當地特色繪本故事、帶動唱、趣味手作DIY等方式，帶大小朋友「聽故事遊世界｣。

5月16日與30日二場次活動，分別為越南、與印度，歡迎親子一起來認識不同國家的特色。圖書館呼籲大家參加活動記得戴上口罩，量測額溫並配合實聯制，確實落實防疫措施，也記得保持社交距離，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )