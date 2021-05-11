搬家是一件喜事，意味著即將開啟新的生活，若想讓接下來的日子過得順利，也要注意搬家時不可觸犯風水禁忌。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，搬家要選擇吉日，注意路線無煞，家中有神像也要留意安放方式，搬家當天還要開火燒水、整晚開燈，一周內要在家中聚會請客，這麼做能夠增旺家宅氣場，讓家人的運勢水漲船高，日子過得更順利。

▍1.選擇吉日

搬家最好選擇一個良辰吉日入住，才會對今後的運勢有幫助。可以根據黃曆選擇合適的日期，所選的日子也需要與家人的屬相相合。另外要注意，搬家一定要在日落之前完成，否則意味著家人有早出晚歸的風險。

▍2.路線無煞

在選好良辰吉日之後，還要注意在搬家的路程中，要盡量避開醫院、墓地、火葬場等地，這些地方都是陰氣較重之地，很容易將陰邪之氣帶到新家，有損家人運勢發展和身體健康。

▍3.供奉神佛

若是家中有供奉神佛，那麼要事先確定好安放神佛的位置，最好選擇整潔乾淨，有陽光且靠實牆的位置，切勿擺放在走道、陽台、樓梯等吵雜之地。將神佛搬進新家，進行燒香祭拜，告知神佛已進入新家，願其保佑以後的生活諸事順遂、平安健康、財源廣進。

▍4.開火燒水

搬家當天，一定要開火燒水，水一定要滿，當水燒開後溢出來，就代表著搬入新家後財富有餘，紅紅火火。另外，還可以將水龍頭打開，注意要細水慢流，因為細水長流，寓意財源滾滾流來，賺得盆滿缽滿。

▍5.整晚通亮

搬家的當天，不僅需要開火，還需要開燈，搬入新家的第一晚，要將家中所有的燈都打開，確保家宅燈火通明，才能趕走不吉之氣，讓家中氣旺而不熄。燈火也代表著富貴，家中燈火明亮，也可催旺家宅財運，給家人帶來無量財富，成為富貴之家。

▍6.聚會請客

在搬家完成後的一周之內，最好請一些親戚朋友來家中聚會，也就是我們常聽到的「鬧房」，這樣就可以增加新房內的人氣，使得家中陽氣充足，家人運勢也會得到提升。另外，切記在搬家過程中要多說吉祥喜慶的話，萬萬不可發生爭吵或是生氣。

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(中時新聞網)