民進黨立委陳亭妃上午會同獸醫師公會、動保團體及農委會、食藥署官員在立院召開記者會，宣告「動物緊急需用人藥治療平台」正式成立，未來若獸醫師遇到有生命危險的案例時，若無法取得緊急用藥，可以循此平台向獸醫師公會全國聯合會、防檢局申請用藥，以最快速度取得用藥治療病例。

陳亭妃上午與獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、台中市獸醫師公會理事長劉彥傑、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、農委會防檢局副局長徐榮彬、食藥署研究員祁若鳳與科長楊博文於立院召開記者會。

陳亭妃表示，緊急用藥平台的成立，是因2月時有動物需要破傷風相關用藥，但因其藥品並未在動保法規定之611項用藥中，最後取得藥品時已經過了黃金治療時間而造成憾事，所以與食藥署、防檢局討論，在4月時成立「動物緊急需用人藥時治療平台」。

她解釋，平台建立後，只要獸醫師遇到需要使用人藥治療的緊急病例時，可以先向全聯會跟防檢局通報，在認定後再通報食藥署取得藥品，在通報時並沒有公文來往，而是由單位去做認定，沒有停滯的時間，快速取得用藥。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，平台成立後，高雄就出現一個案例，是一隻大型犬在口腔長了一顆腫瘤，每次吃完飯都會大量出血。而因為犬隻有心臟病的關係，不能透過麻醉止血，也因為大量出血而重覆輸血多次。最後診定需要人藥在狗流血時可以做緊急使用，平台也在一日內協調好藥物，讓狗的情況穩定下來。

動督盟祕書長何宗勳說，這幾年動保意識高漲，現在大家都很重視動物的權益，他也樂見平台的成立，可以讓動物在緊急時可以取得用藥。他希望未來在飼主願意付費的情況下，在救護車上面也能建立這樣的機制，避免動物在送醫過程中因沒有藥物而造成憾事。

(中時 )