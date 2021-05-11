(13：16更新)華航、諾富特確診連環爆，指揮官陳時中坦承，華航機師中可能還有隱形傳播鏈沒找到，宣布啟動華航清零計畫2.0，機師全面檢疫，但一波未平一波又起，今天我國將再增6例本土個案，其中有一人是新北市五股獅子會前會長，沒有出國史，與華航案也無關聯，恐是感染源不明個案，另外，宜蘭羅東某遊藝場今早突然大消毒，確診的是電子遊藝場的一名員工，感冒就診被篩出，已多人被居家隔離，採檢發現，家人、同事共5人群聚感染。對此，宜蘭縣政府衛生局回應，一切以指揮中心公布為準。

今天我國將再增6例確診，其中有一人是新北市五股獅子會成員，是獅子會前會長，新北市長侯友宜上午表示，做好疫情警戒提升到第二階段社區感染的準備，將在今天下午1時的緊急防疫會議中，宣布新北防疫升級。

據了解，獅子會近期交接頻繁，前會長染疫的消息傳出後，獅子會群組緊急通知成員不要出門，前會長大約昨晚至今早通知各會員，目前尚未收到衛生單位通知，不過成員今天受訪時表示，一切以中央說明為主，不敢隨便對外表達意見。

有成員表示，前會長有參加5月6日在五股舉辦的會議，成員約有2、30名，衛生單位也緊急索取名單，全面清查中。目前舉辦該會議的蘆洲某婚宴餐廳正緊急消毒。現在也傳出中央緊急召集各部會開會，要提高防疫層級。

宜蘭縣某家遊藝場因周邊進行大消毒引起民眾議論，確診的是電子遊藝場一名員工，近期因為感冒到診所就診，但因症狀類似新冠肺炎，經快篩後確診，目前已匡列多人居家隔離，現又有消息指出，該員工已將病毒傳播出去，家人、同事共5人群聚感染。但對於宜蘭有5人群聚感染，宜蘭縣政府衛生局並未證實，一切依中央疫情指揮中心說法為主。

(中時新聞網)