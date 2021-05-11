台股4月行情熱，證交所11日公布4月單月台股集中市場成交量周轉率達24.03％，寫下歷史新高；另外，證券商承作的定期定額投資金額再衝高至31.55億元，創2017年1月中旬開辦來新高。

證交所公布，4月台股成交量周轉率24.03％，較3月的17.31％，大增近7個百分點，當沖熱絡是最大功臣；證交所統計，4月當沖成交值占比34.02％、平均每日當沖戶數15萬8,396戶，均比3月各32.85％、11萬1,952戶大幅增加。

不過，由於台股交投熱絡，再加上不少原本市場交投熱絡的ET，如原油ETF下市，以及富邦VIX也面臨下市窘況，ETF成交值占比直直落，4月只有2.13％，較3月的3.38％再下降。

由於內資買盤蜂擁而出，再加上當沖盛行，4月自然人成交值比重衝高至69.96％、逼近七成大關（3月僅64.12％）、外資成交值比重掉到只有二成邊緣，為20.96％（3月為26.26）。

此外，4月有交易戶數380萬1,022戶，較3月有交易戶數336萬4,509戶大增43萬6,513戶，增幅達13％。

自開辦來一路創新高的定期定額投資金額，到4月已達到31.55億元，持續較3月的30.61億元創歷史新高。

(工商 )