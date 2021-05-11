受新冠疫情COVID-19衝擊，去年全球經濟受到嚴重衝擊，人類生活型態改變，同時創造出網購及指尖經濟商機，倉儲物流需求明顯躍進，除了自用業者外，也成為投資人競逐的項目。高力國際董事總經理劉學龍指出，疫情讓航空、旅館及零售業成了去年面臨海嘯第一排衝擊的產業，據研究機構Global Ecommerce Update指出，2020年全球總體零售營業額雖然由2019年的246兆美元降至2020年的239兆美元，減少7兆美元，減幅近3%；但疫情的催化使得全球零售電子商務營業額反而大躍進，2020年的營業額來到42.8兆美元，反較2019年大幅成長近28%。

高力國際近期發布的台灣工業及物流倉儲報告指出，近年消費管道移轉，使得電商網購大幅升溫，去年網路營業額超過3400億元，相較2019年增加近2成。高力國際研究部董事梁儀盈表示，在全球化以及科技的推波助瀾下，購物變得輕鬆無國界，跨境電商近幾年蓬勃發展，從財政部關稅署發布的進口快遞貨物簡易報單件數來看就有明顯感受。數據顯示，2016年進口包裹有2380萬件，到了2020年雖然新冠疫情導致貨運受阻，但仍增加至6320萬件，5年增幅超過1.65倍，也帶動後續的物流宅配商機。

現在網購包裹商品包羅萬象，直接推升倉儲物流的需求，梁儀盈認為，倉儲物流為電商及零售商發展的最後一哩路，近幾年來電商平台、超市、量販、超商等自營商積極在北中南布局物流中心，不論是購地自建、重整閒置廠房都是為了滿足倉儲需求，更紛紛成立宅配車隊，提供一站式的服務，提升分貨及配送效率，搶得最後一哩的配送商機。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠提到，除了自用廠商積極拓展倉儲據點，REITs與壽險業者同樣著眼於電子商務需求的持續成長，以及背後長期且穩定的租金收入，也加入投資倉儲行列。其中國泰人壽是跨足倉儲物流租賃最積極的壽險業者，永聯物流分別在在新北市瑞芳區、桃園市大園區、楊梅區，以及台中市烏日區的物流中心出租率穩定，超商、電商平台、電子業與快遞業者都是穩定租戶。

據另一份高力國際亞太區研究部發表的2021全球投資人意願調查顯示，倉儲物流躍升為投資的第二首選，在亞太區中有將近25%的投資人認為電子商務需求仍暢旺，將持續加碼投資。以台灣來說的話，黃正忠認為桃園、台中及台南等地因交通及產業群聚優勢，仍會是業者積極要布局的區域首選。

(時報資訊)