蔡英文總統主持「新任行政院政務人員、國家安全局局長及駐外大使宣誓典禮」(總統府提供)

蔡英文總統今天上午主持新任行政院政務人員、國家安全局局長及駐外大使宣誓典禮。現任常務次長曹立傑將出任我國駐阿根廷代表，外交部資訊及電務處處長林東亨出任我國友邦吐瓦魯大使，將於近期赴任履新。

宣誓儀式開始，由蔡英文總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院政務委員兼發言人羅秉成帶領宣讀誓詞。副總統賴清德、總統府祕書長李大維、國家安全會議祕書長顧立雄、行政院副院長沈榮津等人都在場觀禮。

今天的宣誓人員尚包括：國防部部長邱國正、交通部部長王國材、大陸委員會主任委員邱太三、國安局局長陳明通、交通部政務次長胡湘麟、文化部政務次長李靜慧、國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員陳曉明、國家運輸安全調查委員會委員葉名山、駐阿根廷大使曹立傑、駐吐瓦魯國大使林東亨。

曹立傑的外派也牽動拉丁美洲系統的高層人員調整，曹立傑原本主管的拉美國家事務常次一職將由現任拉丁美洲司長俞大升任；拉美司長則由前駐薩爾瓦多大使謝妙宏接任。

拉丁美洲和加勒比海是我國邦交國數目最多的地區，蔡英文上任後，大陸方面不斷在該區與我方展開友邦爭奪戰，也讓台美在該區域的合作強度提升，阿根廷雖非我邦交國，卻是台灣、美國與該區域國家接觸的重要據點。

之前美國國務院西半球事務代理助卿鄭茱莉訪問中南美洲，行程就特地與我國駐阿根廷代表謝俊得會面，並主動公開會晤訊息，藉此宣示台美在該區域緊密的合作關係，顯示阿根廷在台美之間的重要性。

即將駐吐瓦魯的林東亨，從2016年起就在外交部資訊及電務處，歷任副參事、副處長、到處長，之前則擔任過駐菲律賓代表處政治組組長和祕書、以及駐邁阿密辦事處、駐土耳其代表處祕書。2015年我屏東籍漁船昇豐號被菲國指涉越界盜漁，人船都被拘留，就是由林東亨出面交涉才獲交保。

我國友邦之一的吐瓦魯，人口僅1萬人，是世界上面積第四小的國家，也是最難抵達的國家，不僅一周僅有2至3班航班，且票價極貴。

台灣最近的三位總統陳水扁、馬英九、蔡英文都曾經訪問吐瓦魯，由於吐瓦魯機場很小，必須換上小型飛機才能前往，過去陳水扁和馬英九訪問時，都是租用ATR的螺旋槳引擎飛機前往，蔡英文之前租用龐巴迪公司小型商務噴射機赴吐瓦魯還一度引來「奢華」的批評。

(中時 )