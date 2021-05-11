金門與廈門的小三通客運從去年2月起因疫情中斷，嚴重影響金門當地商機。金門縣縣長楊鎮浯表示，金門、廈門已是生活圈，中斷小三通客運對產業、生活、交流、金流影響甚鉅，縣府提出「兩周開一班」方案，代表著小三通復航之「開端」，否則若等疫情結束才談曠日費時。楊呼籲，既然兩岸飛機直航沒有斷，代表政策與政治都均無中斷之意，小三通應單純以「防疫量能」來做討論。

楊鎮浯今日（11）接受香港媒體《中評社》訪問表示，小三通關閉之前，金門一年大概有近100萬人次大陸遊客，其中自由行佔大約6到7成；台灣去年下半年有推「安心旅遊」衝國旅，這雖對金門當地的旅遊產業有幫助，卻與自由行陸客有著極大的不同。楊指出，60萬到70萬人次的自由行陸客來到金門，穿梭在金門的大街小巷，百工百業都會受惠，因為只要大陸沒有的，他們通通都會買，例如台灣遊客並不會到藥妝店、量販店購物，但大陸客卻極熱衷到這些店家採購，對整體產業的助益極大。

不僅如此，楊鎮浯指出，金門約14萬人設籍，家庭戶數約4萬多戶，金門人在廈門購置房地產的約有2萬套，顯示金門和廈門是一個生活圈；除了生活圈，金門、廈門的宗教、宗親等各式交流頻率非常高，彼此往訪也對經濟帶來幫助；經由小三通往返的台商約有數十萬人，這對經濟同樣有所幫助。此外，小三通客運完全停擺時，長達近1年半無法去廈門，金門人在大陸很多證件過期，按大陸法規，很多金門人連帶大陸的銀行帳戶也被凍結，若2萬套房產裡面有出租者，既不能過去收租，帳戶被凍結也不能透過匯款，對人民產生的影響就很大。

談到金門縣政府對小三通與防疫的看法，楊鎮浯表示，重點還是不能凌駕防疫，金門防疫量能有限所以不敢有破口，至今努力維持0確診，面對小三通以謹慎的態度。楊重申二點，第一，樂見大陸提出善意的且有條件的開放；第二，金門自己做好配套，也與中央爭取在有條件管控下可先試行。

楊鎮浯強調，金門從頭到尾都不是要無條件開放小三通，談的都是在金門醫療條件允許下有條件試辦；縣府提出的「兩周開一班」方案，就是要確保在防疫量能中，雖然此方案數量很少，但兩岸重新復航畢竟是一條比較長的路，所以總是要先有一個「開端」，復航之後就可以隨疫情狀況來動態調整。楊坦言，若等疫情完全都好了才開始談，屆時又曠日廢時，如防疫能做到一定可控性，台灣有什麼理由不通呢？他認為邏輯應該要弄清楚，小三通應回歸單純防疫量能來討論。

(中時新聞網)