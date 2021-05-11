人飢己飢！印度目前正面臨醫療資源嚴重短缺之困境，富邦集團宣布，捐贈共計新台幣3000萬元的人道救助，協助印度對抗新冠肺炎疫情。
富邦集團董事長蔡明忠表示，印度疫情失控造成當地傷亡慘重，醫療資源短缺、環境衛生惡劣、貧富差距懸殊等問題，使印度抗疫陷入困境。
有感於印度面臨艱辛處境，嚴重缺乏氧氣、病床、藥物等，富邦集團發揮無國界的人道關懷精神，將捐款新台幣3000萬元，援助印度對抗來勢洶洶的疫情；蔡明忠表示，希望藉此拋磚引玉，喚起各界對印度疫情的關懷，讓愛無國界。
(中時 )
人飢己飢！印度目前正面臨醫療資源嚴重短缺之困境，富邦集團宣布，捐贈共計新台幣3000萬元的人道救助，協助印度對抗新冠肺炎疫情。
富邦集團董事長蔡明忠表示，印度疫情失控造成當地傷亡慘重，醫療資源短缺、環境衛生惡劣、貧富差距懸殊等問題，使印度抗疫陷入困境。
有感於印度面臨艱辛處境，嚴重缺乏氧氣、病床、藥物等，富邦集團發揮無國界的人道關懷精神，將捐款新台幣3000萬元，援助印度對抗來勢洶洶的疫情；蔡明忠表示，希望藉此拋磚引玉，喚起各界對印度疫情的關懷，讓愛無國界。
(中時 )
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