網紅米砂先是自爆和孫安佐發生關係，還懷孕墮胎，接著又和一名李姓排球選手交往，但戀情維持3個月就告吹，原本不想多談兩人分手原因的她，卻在分手1年後突然在Instagram限時動態發文，怒斥前男友：「不要再叫女友幫你付酒駕罰金，然後幫你付完你就劈腿。」

米砂日前在Instagram限時動態發文，她表示想趕快擺脫匯款匯到消失的前男友，給對方一年時間籌錢，卻依舊籌不出錢來，為此事分手一年還得聯絡，讓她坦言相當無奈，尤其每次只要一發文，對方就會打來請她刪文，原因都是「會妨礙排球合約」，接著要求她再寬容幾天，不禁嘲諷對方是「台灣體壇悲歌。」

米砂嘲諷錢男友是「台灣體壇悲歌」。（圖／misa72600 IG）

米砂認為若對方真的在意合約，應該在一年前就把錢還一還，如今搞到好像是她的問題一樣，說到激動處更怒嗆：「才幾十萬到底是有什麼障礙，還完錢就滾回去打你的排球，不要再叫女友幫你付酒駕罰金，然後幫你付完你就劈腿。」此外更曬出兩人對話，只見對方允諾一定會還錢，米砂則回應：「2天後我再沒收到就是傳票了謝謝」，但過了2天還是沒收到錢。

米砂跟前男友放話再沒收到錢就是收傳票。（圖／misa72600 IG）

對方一再放鳥行徑，讓米砂忍無可忍直接Tag對方帳號，並用嘲諷語氣詢問：「友人知道她的行蹤嗎？我怕他在銀行遭遇不測，因為說好要匯款的，可是已經快一天過去了，他如果有什麼意外的話，請告訴他的家人還球隊，他還欠我10萬。」

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(中時新聞網)