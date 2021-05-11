百貨零售業受惠母親節檔期業績挹注，包括遠百（2903）、高林實（2906)、台南-KY(5906)、寶雅（5904）等4月營收均有大幅增長，累計前4月亦均呈正成長；其中遠百4月合併營收29.45億元、年增15.3%，累計1-4月合併營收達122.87億元較去年同期成長9.82%，寶雅4月營收年增22.64%，累計前4月合併營收年增13.28%，均雙創新高。

遠百指出，母親節檔期從4月中旬起全台買氣起飛，截至9日成長率超過3成，除了精品表現達60%成長，男、女、童裝與女用品女鞋、女內衣、珠寶等全數成長2成以上，一掃第一季弱勢表現，而餐飲業績亦報佳音，就整體表現以台中店成長5成最高，信義店成長4成，板大、新竹2店也有3成以上成長。

而轉投資遠東SOGO今年母親節在精品、化妝品帶動下全檔業績呈2位數成長，SOGO在4月底首波精品業績捷報呈五成成長，黃金珠寶及彩鑽受惠促銷優惠及婚嫁需求，亦較去年同期增長30％，還有名品服飾、頂級保養、運動休閒等也有兩位數成長。

寶雅4月營收達14.49億元，較去年同期成長22.64%，寶雅指出，母親節促銷接續進行，加上行動支付與新店開幕，挹注整體業績往上；寶雅預計第三季新版線上電商上線，目前都在積極測試階段，在4月營收再創同期新高下，下半年有線上電商與周年慶，勢必為全年營收帶向另一高峰。

至於零售品牌部分，服飾業今年前四月表現相當亮眼，像是滿心接連在3月、4月都有超過五成的營收成長，而台南-KY的4月營收亦成長26.28%，高林實業則在旗下美之心代理的RIMOWA高客單帶動下，4月營收6.93億年增37.67%，累計前4月營收來到25.58億元、年增25.68%。

興櫃、公發的京站（2942）、台北101（2899）亦因去年基期低，4月營收均大幅成長，其中京站年增逾46%，累計前4月營收年增逾25%，而台北101累計前4月營收則屬持平年增0.35%，受到國際觀光客無法進來的影響仍大。

(工商 )