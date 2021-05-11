美國4月ISM採購經理人指數，及大陸同期進出口年增率，均顯示經濟持續增長，歐元區服務業指數重返擴張區50.5，加上美國4月非農就業人口意外低迷，且失業率升至6.1％，緩解聯準會緊縮擔憂，道瓊及S&P 500指數再創新高，全球股市上漲1.28％，近一周整體股票型ETF淨流入139億美元，主要淨流入美國、全球及日本，分別為55.5億、23.6億及17.6億美元。

富蘭克林坦伯頓西方資產團隊認為，製造及營建業就業成長強勁的時間已過，未來就業將由服務業所驅動，復甦速度可能會比市場預期的緩慢，復甦之路仍將顛簸。隨全球疫苗施打加速，權衡各地疫情、經濟重啟後的復甦力道、通膨及央行貨幣政策何時轉為緊縮等面向，建議做好防範市場波動的準備，但也無須過度保守。

以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意股市震盪加碼機會，或透過大額定期定額累積部位，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備策略，網羅類股及區域輪動機會。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格表示，現階段看好全球電子商務、基因突破、智慧機器、創新金融及指數級數據等五大創新主題的投資前景，儘管有部分人士認為，電子商務已來到後期階段，但其成長潛力仍龐大，一些產業如媒體、零售業已有一定的滲透率，但許多產業的滲透率仍低。且新冠疫情預期將對消費者行為造成持久影響，越來越多的行業尋找機會推動線上業務，並發展新的商業模式，例如共享經濟、拍賣、影響力行銷等趨勢均支持全球電子商務的長期投資主題。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，看好基礎建設三大機會，即疫苗接種加速及民眾外出活動將嘉惠付費道路、鐵路及機場配置；減碳題材已成為各國政策發展重心，基金投資組合有很多面向都可從中受惠；主要電信商陸續完成採購C-Band頻譜及租賃合約之後，5G推展加速將嘉惠通訊電塔公司。

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