大陸新公布的貿易數據優於市場預期，4月出口年成長由30.6％升至32.3％，高於市場預期的23.5％，進口年成長由38.1％升至43.1％，貿易收支由138億美元升至428.5億美元，優於市場預期的277億美元，且4月製造業PMI為 51.1表現擴張，中央政治局會議已重申宏觀政策「不急轉彎」，將保持流動性的合理充裕，加上經濟基本面好轉，繼續支撐大陸債市樂觀情緒。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，這次中央政治局會議，一方面強調要用好穩增長壓力較小的視窗期，另一方面強調不急轉彎、保持經濟運行在合理區間，使經濟在恢復中達到更高水準均衡。政策信號總體相比4月初的市場預期更積極，市場對政策收緊擔憂短暫落地。資金面方面，5月7日銀行間市場資金面繼續寬鬆，主要期限資金價格進一步回落，其中隔夜回購加權利率再度大幅下行逾30個基本點（1個基本點是0.01個百分點），7天也下行逾21個基本點並跌破2％大關，創一個月新低。

月初流動性擾動因素不多，人行雖依然維持人民幣百億元逆回購規模對沖到期，但市場各期限資金供給均充裕，代表政策面及資金面皆為大陸債市提供良好環境。

林邦傑指出，A股房產企業去年營收年成長14.3％，今年第一季營業收入年成長25.5％，根據研究機構資料，預計今年結算利潤率及權益比例，有望優於去年。在行業供給側改革背景下，以「三條紅線」、「兩集中」為代表的措施，將引導房企逐漸弱化規模訴求、轉向提升經營質效、提升永續經營能力，有助房地產體質提升，加上貨幣政策仍將維持寬鬆基調，刺激資金回流具投資價值大陸高收益債市。

(工商 )