市長盧秀燕強調，市民和議會都希望「總量管制」，市府和市民一起守護台中。（陳世宗攝）

台中火力發電廠擴建機組爭議未解，中佳電力事業股份有限公司擬在台中港工業專業區內，規畫設置「1對1燃氣複循環發電機組」及其相關運轉，11日引起市議員李中、吳瓊華等人不滿；李中提案請市府針對碳排放量占比最高的電力業進行「總量管制」，並要求逐年減碳，落實台中市低碳城市自治條例。

吳瓊華拿出1張名為「中佳電力事業股份有限公司」的開會通知，註明他們是依據行政院環保署規定公告，中佳電廠要在台中港區約6公頃的土地上興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電的燃料是天然氣，光是管線就長達7公里，這麼重大的工程，主管能源規畫的經濟部卻是偷偷摸摸。

吳瓊華、林汝洲說，這麼大的事情，她們是看到新電廠當地龍井麗水里陳耀墩里長新聞才知道，陳里長批評「中央有意在台中港再蓋燃氣機組、天然氣接收站等能源設備，恐帶來環境破壞與威脅！」、「為什麼不是蓋個商圈、百貨公司，或是101大樓帶動地方繁榮，反而是高汙染的產業」，地方都是反對的聲音。

李中說，台中火力發電廠目前是全國最大的火力發電廠，也是碳排放量最大的工廠，近年來除中火要新增燃氣機組，中佳企業有意於台中港區興建燃氣機組電廠，這將會讓台中的碳排放量遽增，為讓台中市的空汙不要再增加，有必要進行電力業的碳排放量總量管制。

李中表示，他將提案請市政府針對占碳排放量最大的電力業進行總量管制，並要求逐年減碳，以落實台中市低碳城市自治條例。

市長盧秀燕強調，市民和議會都希望「總量管制」，不要超過5支煙囪10部機組，公營民營都該統一計算總量管制，不能因為桃園大潭深澳或麥寮電廠要提早退場通通趕到台中；公的中火、不退不減，民營也要來新設，對中部人很不公平，市府和市民一起守護台中。

(中時 )