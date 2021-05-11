《法新社》報導，我中南美洲友邦宏都拉斯10日宣布，將透過鄰國薩爾瓦多向中國大陸購買新冠病毒疫苗，恐危急台宏關係。外交部發言人歐江安今天表示，外交部掌握相關情形，並與宏都拉斯協調當中，我們會密切注意後續發展，我方一貫反對讓疫苗成為外交勒索的工具。

宏國衛生部10日在推特上宣布，「薩爾瓦多將協助我國打破地緣政治的封鎖，由中國大陸那採購疫苗。宏都拉斯願意為其人民付出任何代價以取得疫苗。」宏都拉都外交部則在推特上感謝不將新冠疫情大流行泛政治化的友好國家，並特別感謝以色列捐贈宏都拉斯首批6千劑疫苗，而俄國也表示將於本週送達4萬劑「俄羅斯衛星-V」（Sputnik V）疫苗。

歐江安指出，宏都拉斯因為先前向「疫苗全球取得機制」（COVAX）分配及疫苗採購遲未能接獲足夠的數量，面臨嚴峻公衛危機。宏國衛生部尋求各種管道，包括透過我國前友邦薩爾瓦多向中國採購等可能方式，取得其人民所需疫苗。外交部已掌握相關情形，並將持續密切注意相關發展。

歐江安強調，過去有中國透過代理人挾帶政治意圖販售疫苗給巴拉圭的前例，至於這次我方充分掌握，只是細節部分不方便代替宏都拉斯公布，不過我方一貫反對讓疫苗成為外交勒索的工具。

外交部重申，面對新冠肺炎疫情蔓延，疫苗取得是人道議題，攸關宏國人民的生命與健康，不應該淪為政治操作的工具；我國政府反對任何一方以隱含附帶條件的方式提供疫苗，作為破壞台宏邦誼的手段。我國也將繼續秉持同舟共濟精神，結合理念相近國家的力量，共同捍衛民主自由制度，協助宏都拉斯對抗疫情及促進國家的永續發展。台灣與宏都拉斯兩國邦誼友好穩固，長久以來在民主與自由的共享價值上攜手密切合作，嘉惠雙方人民、經濟與社會的發展，合作成果獲得宏國政府及人民的普遍肯定。

(中時 )