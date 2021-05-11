澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）身價百億，多年來周旋正宮陳慧玲、混血小三辣模Mandy之間，最後浪子回頭，回到正宮身邊，還給了生下四胎的小三台幣11.8億分手費，日前陳慧玲迎來母親節，曬出全家福和樂融融的照片，對比如今只能獨自落寞過母親節的Mandy，落差特別大。

從陳慧玲上傳的照片可以看到，她手上捧著一大束白色鮮花，站在女兒和老公洗米華旁邊，女兒更是直接從後抱住爸爸，全家幸福的模樣看起來十分溫馨，陳慧玲也在文中寫道：「母親節快樂！今日收的花束我特別喜歡。」字裡行間還是透露出了正宮宣示主權的意味。

陳慧玲和洗米華一家歡慶母親節。(圖/翻攝自微博)

而曾被稱為「最強小三」的Mandy，如今獨自帶著4個孩子住在英國，也忍不住發文感嘆，「作為一個有四個孩子的母親，這對我來說是一個痛苦的時刻」，透露孩子們的出現徹底改變她的生活，「作為四個孩子的母親，承擔著很大的責任」，令人感到不勝唏噓。

Mandy如今獨自在英國帶著4個孩子。(圖/翻攝自Mandy部落格)

事實上，知情人士也曾透露，洗米華已經回歸家庭，重新追回愛妻，而小三Mandy移民英國後，還花了2800萬英鎊（約新台幣10億）買下一座莊園，目標是將莊園打造成有機農場，讓孩子們在大自然的綠意包圍中成長，但如今從她的貼文看來，獨自撫養4個孩子還是讓她每天都忙得焦頭爛額。

(中時新聞網)