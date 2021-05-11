台灣這次再度被排除在一年一度世界衛生大會（WHA)之外；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，中華民國如果不在「國號」問題上做根本的解決，不能務實接受PRC版本的「一中政策」，同時摒棄PRC版本的「一中原則」，台灣想成為世衛組織正式會員或觀察員是遙遙無期的。

他認為，以美國為首的世界主要國家就算願意幫台灣，也無從下手，因為「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」已是不可逃避的現實。

他表示，今天，當台灣再次被拒絕在世界衛生大會門外，當世界再一次明確表示接受台灣卻不接受中華民國時，當台灣背負中華民國原罪而氣喘吁吁時，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌不該再裝聾作啞了，不該再裝作沒看見了，該奮起了，該做事了；朝野政黨領袖、工商大老、社會賢達也都該醒了；台灣2350萬人，不分本省外省，不分先來後到，是該嚴肅面對，痛下決心了。

游盈隆今在臉書指出，今天，台灣確定又被排除在一年一度世界衛生大會（WHA)之外；這是自2017年以來，台灣連續第五次被拒絕以觀察員身份出席。儘管會前以美國為首的G7外長會議一致呼籲WHO邀請台灣以觀察員身份出席大會，但WHO秘書處仍悍然拒絕。這樣的結果，我一點都不意外。

他說，在今天以前，台灣政府各相關部門包括總統府、行政院、外交部、衛福部、陸委會等照例不斷對外懇切呼籲、期盼台灣能出席世界衛生大會，或投書外國媒體，或聲嘶力竭做道德勸說，但事實證明都是無效的，都是例行公事，都是擺姿態，主要是做給國內看的，避免討罵挨的。

他指出，內行人都清楚，台灣要成為世界衛生組織的會員或觀察員需兩個要素，力與理。沒有力與理，要想成為世衛組織的正式成員或觀察員，門都沒有。

他說，先談「力」。台灣曾經在2009到2016期間以觀察員身份出席世界衛生大會，那是因為時任總統馬英九與中共當局隔海唱和「一中原則的九二共識」，使中共願點頭同意台灣參與世界衛生大會。

他說，2016年，世衛組織邀請函破天荒第一次加註聯合國2758號決議文並強加「一中原則」，讓甫上任的民進黨蔡英文政府左右為難，但最後仍讓剛上任的衛福部長林奏延代表出席。這件事證明了一個簡單的事實，現階段台灣能不能參與世界衛生大會，中國有能力決定。但要讓中國同意台灣參與世界衛生組織，台灣必須付出重大代價，那就是台灣必須接受「台灣是中國的一部份」的「一中原則」，而這代價馬政府樂意支付，蔡政府迄今仍不願意。

他說，中國是今天世界上唯一有能力決定台灣能否參與世衛組織的強國嗎？那倒也不是，美國也可以，甚至更強大。但美國這次只是口頭表述，沒有具體行動。美國有沒有能力影響過半會員國同意支持台灣成為世衛觀察員呢？能力當然有，但可能需用很大的力氣；值不值得現在就這麼做？那是另一個問題；但所有的跡象顯示，美國不覺得現在值得為台灣成為WHO觀察員和中國全面槓上。

他說，至於「理」；大多數台灣人都會覺得2350萬台灣人被排除在世界衛生組織之外是一件荒謬絕倫的事，尤其是當疫情全球大爆發的關鍵時刻。如果這個時候，有人出面針對全世界人類作具代表性的民調，相信絕大多數全世界人們也會有同感。但這樣講雖有理，道德上也絕對站得住腳，卻不是唯一的「理」。

他說，因為這涉及聯合國179個國家都採取PRC版本的「一個中國政策」，只有台灣和其15個邦交國採取ROC版的「一個中國政策」，當台灣堅持ROC版本的「一個中國政策」，在國際上必然四處碰壁，必然節節敗退，到最後，只能窩在台澎金馬高唱「中華民國頌」，孤芳自賞，顧盼自雄了。

(中時 )