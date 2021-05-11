女星熊熊（卓毓彤）以甜美臉蛋和G級傲人上圍，讓她成為性感女神代表，不過對自我要求嚴格的熊熊，今（11日）則在網上曬照透露，她最想整型部位是腳趾，熊熊直呼：「我的腳趾真的是很像甜不辣」，不過網看完照片卻全都嗨翻了。
熊熊稍早在網上發文，如果整形可以不痛又沒有修復期，那她最想整的就是腳趾「還有身高跟我的戀愛腦」，熊熊表示，她目標身高是165「但斷骨增高只能長高三公分，還不能運動跑步，所以我放棄，下輩子再來」，至於腳趾，熊熊則表示：「我的腳趾真的是很像甜不辣 #所以我一雙涼鞋也沒有 #我討厭露腳趾」。
同時，熊熊也曬出做完美甲後的指甲照，熊熊開心感謝美甲師讓她的指甲變漂亮：「夏天到了又可以美麗一夏，除了手腳要美美的，保持運動迎接夏天也是必要的」，不過網友則紛紛大讚：「這腳很漂亮呀！」、「腳趾明明就很好看」、「像甜不辣很可愛呀，有什麼不好？會欣賞跟珍惜你的人才重要吧」。
除了腳趾外，熊熊還大嘆瘦身很難「#雖然尚未回到理想體重 #過了34真的很難瘦 運動很累、人森很難，但還是要又健康又快樂」，其實熊熊人紅是非多，她日前遭網留言酸「整很大」，熊熊氣得直接公布唯一動過的部位：「但我其實真的只有整牙，矯正好的牙齒會改變你的外觀」。
(中時新聞網)
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