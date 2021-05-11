女星熊熊（卓毓彤）以甜美臉蛋和G級傲人上圍，讓她成為性感女神代表，不過對自我要求嚴格的熊熊，今（11日）則在網上曬照透露，她最想整型部位是腳趾，熊熊直呼：「我的腳趾真的是很像甜不辣」，不過網看完照片卻全都嗨翻了。

熊熊稍早在網上發文，如果整形可以不痛又沒有修復期，那她最想整的就是腳趾「還有身高跟我的戀愛腦」，熊熊表示，她目標身高是165「但斷骨增高只能長高三公分，還不能運動跑步，所以我放棄，下輩子再來」，至於腳趾，熊熊則表示：「我的腳趾真的是很像甜不辣 #所以我一雙涼鞋也沒有 #我討厭露腳趾」。

熊熊不滿意自己的腳趾，不過照片反獲得網一片狂讚。（圖／取材自熊熊 Bear Genie 臉書）

同時，熊熊也曬出做完美甲後的指甲照，熊熊開心感謝美甲師讓她的指甲變漂亮：「夏天到了又可以美麗一夏，除了手腳要美美的，保持運動迎接夏天也是必要的」，不過網友則紛紛大讚：「這腳很漂亮呀！」、「腳趾明明就很好看」、「像甜不辣很可愛呀，有什麼不好？會欣賞跟珍惜你的人才重要吧」。

除了腳趾外，熊熊還大嘆瘦身很難「#雖然尚未回到理想體重 #過了34真的很難瘦 運動很累、人森很難，但還是要又健康又快樂」，其實熊熊人紅是非多，她日前遭網留言酸「整很大」，熊熊氣得直接公布唯一動過的部位：「但我其實真的只有整牙，矯正好的牙齒會改變你的外觀」。

如果整形可以不痛 無修復期 我最想整的其中ㄧ個地方 就是我的腳趾😌 #還有身高跟我的戀愛腦🤣 我的腳趾真的是很像甜不辣 #所以我ㄧ雙涼鞋也沒有 #我討厭露腳趾 但謝謝 ISN'T 謝謝美甲師 Ann 把我的腳趾變得沒那麼醜 好久沒有做光療了 夏天到了 又可以美麗一夏 除了手腳要美美的 保持運動迎接夏天也是必要的 #雖然尚未回到理想體重 #過了34真的很難瘦🤷‍♀️ 運動很累 人森很難 但還是要又健康又快樂❤️ 由熊熊 Bear Genie 發佈於 2021年5月10日 星期一

(中時新聞網)