IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠5G及WiFi 6相關測試需求暢旺，2021年首季營收3.5億元連4季改寫新高，毛利率58.81％、營益率39.37％同步創高，使稅後淨利雙位數「雙升」至1.1億元、每股盈餘（EPS）4.06元，同步改寫新高，淡季逆勢締造「5高」佳績。

雍智股價今年以來多於323～406元區間高檔震盪，近日因科技股疲弱影響回測276元支撐。雖然5G智慧型手機市場需求傳出雜音，電子族群今（11）日重挫致使雍智同步開低走跌近3％，但績優題材護體下使跌勢受控，一度翻紅上漲1.23％，截至11點半下跌近2％。

雍智董事會通過2021年首季財報，營收3.5億元，季增1.75％、年增達42.01％，連4季改寫新高。受惠規模效益顯現，毛利率58.81％、營益率39.37％，優於去年第四季58.24％、32.09％及去年同期58.63％、33.81％，雙創歷史新高。

在營收規模及本業獲利齊創新高下，雍智首季稅後淨利達1.1億元，季增達24.69％、年增達61.44％，成長動能明顯優於營收，每股盈餘4.06元，優於去年第四季3.26元及去年同期2.52元，亦雙創歷史新高。

由於5G需求持續成長，帶動WiFi 6應用同步提升，雍智布局相關IC測試板及IC老化測試載板商機，配合電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單同步暢旺，使營運動能自去年起逐季走強，第四季迄今動能續旺，首季淡季營運表現逆強。

雍智公布4月自結營收1.28億元，較3月1.37億元新高減少6.77％、仍較去年同期0.97億元成長達32.09％，改寫歷史第3高。累計前4月合併營收4.78億元，較去年同期3.43億元成長達39.21％，續創同期新高。

雍智看好5G及WiFi 6市場滲透率提升，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加，將帶動IC測試板及IC老化測試載板出貨創高，射頻及電源管理IC測試需求亦將推升微機電（MEMS）探針卡出貨，今年營運表現持續看旺。

(時報資訊)