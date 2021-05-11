由科技股領跌，隔夜美股三大指數同步收黑，道瓊指數和標普500指數失守歷史高點，那斯達克指數重挫2.55%，受此打擊，周二香港恆生指數大跌逾660點或2.31%，為27936.21點，失守28000點大關，科技股表現尤為疲弱。國企股(H股)跌2.41%，為10394.87點。

藍籌股全面走低，騰訊目前跌2.7%，稍早前一度跌5%，報566.5港元，創下4個月新低。

恆生科技股跌幅持續擴大，目前大跌近4%，微盟重挫10%，金蝶國際跌5%，網易和明源雲跌逾6%，百度跌約5%。

上海市消保委昨日下午，約談拼多多與美團兩大平台。拼多多跌逾9%。美團目前下跌8%，連跌第10日。

阿里巴巴跌逾3%，創今年以來新低價208港元。

吉利4月銷量年減5%，股價下挫6%。

將於周四公布業績的嗶哩嗶哩連跌第9天，盤中一度重挫9%，報716港元，創下在香港上市以來的最低價，目前仍跌8%。

(時報資訊)