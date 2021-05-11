《商情》需求轉弱 期銅價格從歷史高點下滑 12:172021/05/11 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場投資者謹慎面對近期銅價的漲勢，不斷推高各類金屬紀錄高點，加上主要消費國中國的需求不如預期，洋山銅溢價跌至每公噸38.5美元，為2016年2月以來最低，表明中國對進口金屬的需求減弱，進而拖累(LME)期銅價格從10年來創歷史紀錄高位回落。 周一(5/11)截至台北時間11:40，(LME)期銅價格從盤中最高每公噸10,456美元下修至每公噸報10,429.5美元。(商品行情網) 《紡纖股》儒鴻逆勢創高 訂單能見到年底 《類股》利多交織多檔漲停 紡織類指突圍衝高 (時報資訊) #期銅 #金屬 #LME #轉弱 #歷史高點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》投機買盤進場 刺激鐵礦石再創新高 10:522021/05/11 財經 《港股》科技股倒一地 恆指跌破兩萬八 12:172021/05/11 財經 《商情》獲利回吐 周一期銅創新高後下跌 09:442021/05/11 財經 《鋼鐵股》大成鋼4月營收創高 5月續拚向上 11:262021/05/11 財經 《其他股》轉虧為盈 東哥遊艇首季每股盈餘0.1元 08:022021/05/11 財經 美國市政債基金 今年來吸金390億美元 04:102021/05/11 全球財經 《國際金融》礦業股領漲2.3％ 歐股再創歷史新高 09:442021/05/11 財經 台積 本季維持樂觀 04:102021/05/11 財經要聞 燿華Q1轉盈 拚逐季揚升 04:102021/05/11 產業．科技 風險情勢平穩 4月TAIFRI小降 04:102021/05/11 金融．稅務 光學元件廠 掀募資潮 04:102021/05/11 產業．科技 財經熱門新聞 不斷更新》疫情升溫 台股盤中重創逾700點 估爆8000億天量 - 財經 本土疫情爆了 台股狂瀉652點 創7148億新天量 - 財經 唱旺台積電卻出貨近9萬張 專家解析外資為何落跑？ - 財經 黃天牧：台股已到新形態 - 財經要聞 - 工商時報 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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