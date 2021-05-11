因市場投資者謹慎面對近期銅價的漲勢，不斷推高各類金屬紀錄高點，加上主要消費國中國的需求不如預期，洋山銅溢價跌至每公噸38.5美元，為2016年2月以來最低，表明中國對進口金屬的需求減弱，進而拖累(LME)期銅價格從10年來創歷史紀錄高位回落。

周一(5/11)截至台北時間11:40，(LME)期銅價格從盤中最高每公噸10,456美元下修至每公噸報10,429.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)