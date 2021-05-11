為打造高階財管中心，第一金(2892)旗下第一銀行將成立新專責單位「高資產業務部」，瞄準金字塔頂端客群。

第一銀行指出，高資產客戶最關心的三大議題，分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」，以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。

針對高資產客戶的需求，第一銀「高資產業務部」，將提供專屬的黃金團隊陣容，集結專業及經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家等，以客戶需求為中心，提供最佳的解決方案，並將選派合適人選至新加坡地區，取得私人銀行業務相關專業認證，以加速達到國際級的財管服務標準。

金管會透過「境外資金匯回專法」及推動「財富管理新方案」，規劃台灣能「媲美星港」並取代香港金融中心的地位，經由財管新制吸引資產億元以上高階客戶；金管會通過的第一波「高資產新財管方案」 核准名單，包括中信銀、兆豐銀及上海商銀3家獲得金管會同意；券商則有4家獲准，包括元大證、兆豐證、永豐金證及國泰證。

第一銀行於第二波開放申請首日向金管會遞件申請，並積極展開準備工作，以確保申請獲准後快速開辦，期許高階財管業務能後發先至，邁向第一。

(時報資訊)