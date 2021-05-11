據了解，德國漢莎航空正與德意志銀行和美國銀行進行合作，要對投資人發出總計30億歐元的增資，據接近相關事務的人士指出，最快可能在六月。

此次配股的規模和時間點，將取決於市場條件；而該增資將用於支付政府的紓困方案，例如貸款等。漢莎和德銀皆拒絕給予置評。

漢莎航空的股東已經在本月批准了至多55億歐元的潛在增資計畫，不過財務長Remco Steenbergen表示，實際的增加幅度將低於此一水準，而且實際上也取決於公司目前的需要。

另外漢莎計畫剝離部分業務，例如LSG、嘉惠國際(AirPlus)和漢莎技術，在決定增資規模時，這些都必須加以考量。

新的管制措施、變種病毒爆發、歐洲疫苗接種的遲緩，都打擊著旅遊業的復甦。

漢莎航空預估，2021年航班將只占新冠疫情爆發前的約40%左右；然而漢莎已將航班目的地的數量提高100多個，寄望隨著疫苗接種的進展，能讓旅遊需求激增。

漢莎此前已經從政府獲得10億歐元的金援，並在本月稍早時表示，正考慮再動用15億歐元紓困，來確保公司流動性狀況。

(時報資訊)