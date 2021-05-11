去（2020）年10月20日晚間9時，台中市經營夾娃娃店的陳姓老闆，帶著女員工（以下化名小美）前往西區店內補貨並測試機台，豈料當下，陳男竟萌生色心，強行搓揉其頭髮，甚至伸出狼爪，一股勁地對小美上下其手，不是摟腰、摸臀，就是湊近嘴想親吻，嚇得小美當場花容失色、左閃右躲，在店內竄逃，上演古裝劇裡，丫環閃避好色員外擒抱的戲碼。警方獲報後，遂依監視器證據將陳男法辦，台中地檢署認定其已達強制猥褻程度，今（11）日提起公訴。

根據判決書指出，夾娃娃店的陳姓老闆，在西區店內對小美毛手毛腳，一下摸頭髮，一下摟腰拍臀，甚至還貼近臉龐企圖親吻，嚇得小美在店裡奔跑閃避，陳男見狀，非但不罷手，居然還一不做、二不休，直接撲向小美要摟抱、親吻，小美於是趕緊將其推開，打電話向朋友求救，兩人就這樣追趕跑跳碰，反覆拉扯，猶如老鷹抓小雞的場景，時間約達3、4分鐘之久，數度將小美環抱住的陳男，罪刑也因此從性騷擾變成強制猥褻罪，在小美報警後移送法辦。

由於監視器畫面罪證確鑿，檢方偵訊時，陳男坦承犯行，檢方因此認定陳男所為並非單純性騷擾，而是已達強制猥褻的程度，遂判處其6月至5年徒刑，今提起公訴。

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