台南市的人口數從2017年起逐年降低，光是今年1到4月人口減少3693人。市議員王家貞11日質詢指出，衛生局編了100萬元不孕症補助卻排富，面對人口負成長的國安危機，台南市的人口政策何在？市長黃偉哲答詢說，將放寬不孕症補助的排富條款，並於補助花光後，動用第二預備金支應。

王家貞指出，根據美國中情局公布的人口調查，台灣是全世界生育率最低的國家；黃偉哲於 2017擔任立委時，也曾關心少子化的國安問題。台南市從黃偉哲主政期間，因應少子化問題編列的教育局、社會局、民政局等預算，在2019年相關總預算為24.66億元，2020年3個局處共編列39.35億元，到了今年因應少子化問題相關預算更增加到61.71億元。

最特別的是，從今年起衛生局也加入陣容編列100萬元不孕症津貼，但才4個月錢就花完了；100萬比起台南百億千億的前瞻單軌捷運預算差天差地，怎麼辦？少子化部分原因來自不孕症，是否應該增加補助治療不孕症？因不孕症補助衛生局訂了排富條款，有網友說繳稅繳得比人家多，為何福利比別人少？是否應該放寬？

黃偉哲認為，少子化是國安危機，中央應拿出對策與地方一起面對。目前中央要花百億增加公托讓年輕父母容易養，希望願意生的問題會因為容易養而增加。台南市不孕症補助100萬原先訂有排富條款，但為協助不孕症夫妻減輕人工生殖費用的負擔，鼓勵不孕症夫婦人數提升，將會放寬排富標準，願意把錢花在刀口上，擬訂一套讓台南人願意生的政策；如果經費還不夠，更將動用第二預備金支應。

黃偉哲還強調，生育津貼的增加，已經被證明不是一個有效的刺激生育政策，台南市每年也花將近2億元的生育津貼，但從全台已經連續4個月出生率低於死亡率，出生人數低於死亡人數，就可以知道這個政策是沒有用的，只會造成縣市之間的遷戶口比賽，如此不但紊亂戶籍制度，也對縣市施政造成困擾。

黃偉哲認為，國家需要正視的問題，應是新生兒的死亡率比其他各國都高。台灣覺得自己的醫療水準那麼高，但新生兒的死亡率為什麼居高不下？如果能夠降低，如果能夠搶救這幾百條、上千條的幼小生命的話，他覺得比發更多的生育津貼都值得。

衛生局長許以霖也補充說，根據《臺南市人工生殖技術費用補助計畫》，110年度人工生殖補助核定經費100萬元，針對2020年1月1日前設籍台南市、108年度夫妻綜合所得稅未達20％、30歲以上不孕症婦女每案補助1萬元的取卵手術、胚胎植入術等人工生技術費用，自4月14日起開辦後，截至4月底至已完成收件120對夫妻，將視審核結果依序提供補助。

(中時 )