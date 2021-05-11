宜蘭縣今天（11日）傳出有新冠肺炎確診案例，但宜蘭縣衛生局表示，一切以中央疫情指揮中心公告為準，不過，縣府中午發布訊息表示，下午2時30分，縣長林姿妙將率相關單位說明宜蘭縣防疫升級及應變措施。

(中時 )