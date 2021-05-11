宜蘭縣防疫升級 林姿妙下午2時30分說明 12:252021/05/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府今天下午2時30分，將由縣長林姿妙說明防疫升級與應變措施。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣今天（11日）傳出有新冠肺炎確診案例，但宜蘭縣衛生局表示，一切以中央疫情指揮中心公告為準，不過，縣府中午發布訊息表示，下午2時30分，縣長林姿妙將率相關單位說明宜蘭縣防疫升級及應變措施。 綠智庫新北市長民調侯友宜無敵 陳時中「輸的距離」曝光 一人染疫全家確診 印度病毒多恐怖 陳時中洩關鍵 (中時 ) #宜蘭縣 #防疫升級 #30分 #說明 #林姿妙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航機組員居檢髮夾彎改14天 柯文哲嘆「現在危機了」 10:082021/05/11 政治 五股獅子會前會長傳確診 會員透露：5月6日才開會 12:392021/05/11 生活 萬華飲酒店酒客互嗆 好友反目遭酒瓶毆傷頭部 11:582021/05/11 社會 美麗華球場勞資爭議再起 工會凌晨宣布二度罷工 10:292021/05/11 生活 今傳3本土確診 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場2員工染疫 11:572021/05/11 生活 下午加開防疫會議 鄭文燦：諾富特全館專責檢疫不接一般客 12:462021/05/11 生活 松山之亂今偵結 北檢10點舉行記者會公布案情 08:232021/05/11 社會 高市深夜飄異味惹民怨 疑屏東汽車公司火災所致 12:032021/05/11 社會 藍綠籲宜蘭縣府 思考停辦童玩節 04:102021/05/11 地方新聞 陳朝平快評》林教授何不教教美國政客 08:562021/05/11 快評 獅子會前會長傳確診 現任會長群組致歉：沒做好防疫措施 12:492021/05/11 生活 生活熱門新聞 今傳6本土確診 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 - 生活 傳多起感染源不明本土個案 指揮中心擬公布6大措施 - 生活 社區疫情爆了？蘇揆證實：台灣有新狀況 - 生活 幕後》指揮中心難溝通 華航「心累到心死」 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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