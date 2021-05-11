全球運價狂飆，陽明海運不只轉虧為盈，股價更衝破百元大關，面對數十年來難見榮景，陽明董事長鄭貞茂表示，必須「居高思危」，並不是指股價，而是過去虧錢、沒有能耐改善財務體質，現在有了獲利，不要讓貧窮限制了陽明的想像，要能把過去不能做的、不敢想的規劃落實，讓陽明能賺長長久久的錢，不當景氣循環股。

陽明海運董事長鄭貞茂去年10月上任後，迎來貨櫃航運的大行情，貨櫃航運市場由美國線領漲的運費，發展成全航線運價上漲，這讓陽明獲利預期從原本預估能破百億，到「數百億」，股價更從個位數一路翻倍至三位數，更掀起台股最熱的當沖熱潮。

鄭貞茂笑稱，過往「貧窮限制了想像」，陽明原本因為虧損，很多明知道該做的轉型，都沒辦法作，像是分散營收來源，甚至購入新船、調整財務，如今因為賺了錢，像是重新研究擴建新船，有合適現成船也可以購進，確保業界地位不要退步。

鄭貞茂說，過往因為官股身分，購買現成船決策程序太慢，很難出手搶購合適的現成船，但面對貨櫃迎來多頭，都須採更務實的作法因應，陽明若不能想辦法前進，這倒不是指運力，而是指獲利能力，也有被萬海超車的壓力，這讓陽明必須戒慎恐懼。

鄭貞茂強調，他來陽明就是為了解決問題，過去很多人買陽明股票，一套就是一、二十年，如今都解套了，所以在股利上會維持平穩原則，不會濫發，更重要的是讓公司財務結構更健全，財務是很複雜的事，但這涉及陽明未來發展，要更謹慎全盤考量。

鄭貞茂舉例，像是過往考量成本，可能少買船、改以租賃為主，但因為會計準則改變，就算是用租的，同樣的每年攤提，所以「想法都要重新調整」，趁此時有本錢讓陽明脫胎換骨，不要只是人家說的景氣循環股，而能每年穩定賺錢。

(中時 )