因應華航機師帶來社區感染情勢擴大、國內疫苗施打情況不佳，高市召開防疫會議，市長陳其邁宣吿，將調升防疫等級，各大醫院也將同步調升防疫作為，下午衛生局及各局處會議後再對外宣布。

陳其邁強調，防疫最重要的還是要施打疫苗，才能終結疫情流行。「保持社交距離、戴口罩」是在沒有疫苗的情況下的基本作為，陳其邁仍呼籲市民踴躍施打疫苗。

針對機組員自主健康管理部分，過去由民航局負責監督航空公司進行健康管理，衛生局將配合「華航清零計畫2.0」，全面介入進行稽查，也請港埠、機場人員配合國家防疫措施。

衛生局長黃志中表示，高市防疫會議後，各局處目前已著手盤點防疫資源，規格比照秋冬、部桃專案。重點在醫院防疫，高市有三個醫學中心，防疫升級程度將有可能比照部桃當時的規格，待下午會議後才能確定。長照機構也會做出相關限制，加強防疫稽查。

黃志中強調，國人防疫情況相較過去，已明顯鬆懈，戴口罩、使用漂白水的情況都減少，公共場合將嚴格稽查戴口罩，高市去年9月已公告，不需勸導可直接開罰。大型賣場、活動都有相關規範，是否加嚴下午再公布。

疫苗接種部分，高市榮民總醫院、小港、建仁、阮綜合醫院已達到專責病房醫護人員100％接種規格，第一道防線讓家屬安心。隨著疫情擴大，衛生局呼籲除非有禁忌，大家應踴躍施打疫苗。

黃志中表示，高雄機組員主要都是當日來回的國內航線，風險相對較低。但華航高雄機組員目前疫苗接種率不到25％，長榮不到30％，經稽查還有許多工作人員不戴口罩，可見防疫態度不積極。衛生局目前已全面監控機組員自主健康管理狀況，每日打電話或視訊確認，同時鼓勵施打疫苗。此外，港埠將持續設置一週兩次的疫苗施打站，提供最方便的服務。

(中時 )