台灣面臨50多年來最嚴重乾旱，各地水情嚴峻。台中市政府經發局主秘倪世齡11日指出，市府各單位積極尋找相關替代水源，包括新建建築工地地下水資源達8.3萬噸、緊急抗旱井144口可供11.5萬噸、伏流水開發6.5萬噸及緊急海淡廠1.5萬噸等，5月底全部完成後，供水系統每日可增加27.8萬噸公共用水，將可再減緩水庫用水負擔。

中部德基水庫有效蓄水量只剩2.8％。倪世齡指出，台中市目前1天用水量由140萬噸降到110萬噸，做為自來水部份營造用水可直接灌入自來水管有8.3萬噸，抗旱水井有144口可供11.5萬噸；伏流水開發6.5萬噸及緊急海淡廠1.5萬噸等建置，預計5月底全部完成後供水系統每日可增加27.8萬噸公共用水。

倪世齡指出，台中市正積極四處闢找水資源，營造用地已增至72處，可供應約64萬噸的水；6個水資源回收中心約有10.6萬噸的水，可提供廠商及民眾自由取用的水。目前可當作自來水飲用的水源，包括勤美、台中商銀等4處營造用水，可直接灌入自來水管。

(中時 )