證交所表示，本國及第一上市公司分別計874家及77家，共計951家，皆如期完成4月營收申報，4月營收年增21.9％，累計前4月年增達24.76％。

證交所指出，上市公司4月營收3兆641億元，較109年同期成長5,504億元、增幅21.9％，營收成長公司共748家，衰退公司共203家，較108年同期則成長4,896億元（增幅19.02％）。

另外，累計前4月全體上市公司營收總計11兆7,531億元，較109年同期成長2兆3,325億元、增幅24.76％，營收成長公司共778家，衰退公司共173家，較108年同期則成長1兆7,591億元（增幅17.6％）。

證交所分析，全體上市公司4月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、航運業及塑膠工業，更受到關注的是，4月無較去年同期衰退的產業；累計前4月營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、玻璃陶瓷業及塑膠工業，衰退趨勢產業為觀光事業。

證交所表示，4月營收成長較大之產業，油電燃氣業受成品油及石化價格上漲影響，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業受去年同期肺炎疫情影響，產品價格下跌，本期疫情趨緩，需求及價格回升。

全體上市公司累計前4月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，塑膠工業業因化工產品需求強勁，價格持續上漲；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少。

(工商 )