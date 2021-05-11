統新(6426)首季營收受到客戶調整庫存，加上大陸布建5G趨緩等因素，單季營收年減21.83%，每股獲利0.03元。

統新第一季合併營收1.29億元、營業淨利585.3萬元、單季稅後淨利(公司業主權益)127.7萬元、每股稅後盈餘0.03元。

統新表示，第一季營收年減21.83%，主因各市場皆有逆風，包括:雲端市場介於100Gbps轉換成400Gbps過渡期，使需求暫時停滯、歐美5G市場受新冠疫情影響客戶端庫存偏高而陸續進行庫存水位調整，加上大陸5G部署趨緩等因素所致。

另外，統新4月合併營收5162.9萬元，累計1-4月合併營收1億8066萬元，年減18.93%。

展望未來，統新表示，憑藉多年光學鍍膜產業經驗，亦將積極導入具競爭力的各項鍍膜材料，持續拓展產品應用面的廣度，逐步建立不同波段及市場的薄膜濾光片生產製造技術，以期為統新中長期營運增添新的成長動能。

(時報資訊)