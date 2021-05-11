超跑製造商Gordon Murray集團周二表示，計畫在未來5年進行3億英鎊(約4.2億美元)的業務擴張，包括開發全電動休旅車以及為汽車製造商開發電動送貨卡車，試圖在2030年讓公司轉型邁向全電動。

公司創辦人、一級方程式超跑設計師Gordon Murray表示，電動化一直是我們所欠缺的，也是未來的所在。

該公司將在2022年生產T50超跑，擁有12汽缸燃油引擎；該公司明年將生產100輛，每輛售價達到驚人的240萬英鎊，目前已經銷售一空。

該公司計畫在T50之後再推出一款燃油超跑，隨後在2026年推出混合動力引擎，然後在2029年或2030年推出純電動超跑。

如同麥拉倫或蓮花超跑，該公司部分股權也由中國吉利所擁有。電動化主要的挑戰是電池很重，因此很難開發出像燃油車表現一樣的超跑。

Gordon Murray不僅將自己視為汽車製造商，也定位為汽車供應商，試圖為輕型休旅車和送貨車設計產品，希望對傳統汽車商或新創公司進行銷售。Murray表示，希望找到一兩個客戶，不必是汽車製造商，也可以是郵局或像亞馬遜等的電商公司。

(時報資訊)