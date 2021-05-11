半導體設備與晶圓再生廠辛耘(3583)2021年4月合併營收4.05億元，年增63.11%，今年1~4月合併營收13.61億元，年增55.01%。公司看好今年三大業務都可成長，有利業績比去年增長。

辛耘今年營運回復成長，第一季業績表現不淡，營收9.56億元，年增51.81%。但因產品組合影響，毛利率降至27.82%，單季每股淨利0.25元，仍優於去年同期的0.03元。

展望第二季，隨著半導體大廠持續擴廠，辛耘4月營收創今年來新高，整體第二季營收可望比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也可望比第一季成長。法人表示，辛耘今年營收可望比去年有兩位數的成長，獲利也可望比去年增加。

辛耘執行長許明棋於日前法說會表示，受惠市場持續成長，今年看好度是歷年以來最佳的一年。辛耘兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫，目標成為全球12吋再生晶圓最大的廠。

辛耘看好產業成長趨勢，啟動擴產，台灣方面，12吋晶圓再生目前由原本的月產能12萬片，目前已增至月產能13萬片，預計六月之後增至14萬片。明年再增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。去年公司整體毛利率40%，再生晶圓毛利率略高於平均。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，3月第一個清洗機台進廠，今年5~6月可跟客戶測試及驗證，年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片，加上台灣產能，將有機會成為全球最大的12吋再生晶圓廠。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%，毛利率低於平均；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%，毛利率則高於平均。

辛耘去年受疫情因素干擾，業績略減，2020年營收35.8億元，年減9.35%。在產品組合優化下，毛利率40.67%，年增5.62個百分點，稅後淨利3.05億元，年減5.34%，EPS為3.8元。

(時報資訊)