(13:40更新)

美股周一全面下跌，科技股賣壓沉重，台股今(11日)開低走低，盤中最低重挫逾700點，台積電、聯發科等電子權值股跌得鼻青臉腫，上周才搶下股王寶座的矽力-KY股價被打至跌停板，將股王寶座又讓給大立光，因台股創新高而亮麗登場的「十千金」，今日也只剩下「五千金」，聯發科、祥碩、亞德客-KY、力旺、富邦媒等股價都掉到千元以下。

大立光與矽力-KY的股王爭奪戰本周持續角力中，受美科技股重挫影響，矽力-KY盤中被打到跌停板2755元，下跌305元，而大立光股價雖然也下挫逾3%，但跌幅不若矽力-KY，終場收在2790元，下跌110元，因而再度拿回股王寶座。

4月底因指數創新高首度出現的「十千金」榮景，今日在台股重挫下，股價紛紛下挫，包括聯發科、祥碩、亞德客-KY、力旺、富邦媒等5檔股價收盤都不到千元，千元俱樂部成員剩下大立光、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY、旭隼等5檔。

(中時新聞網)