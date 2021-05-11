施羅德投資集團公布最新的氣候變化儀表板(Climate Change Dashboard)顯示，長期溫度相較工業化前水準上升3.6度，長期溫度已連2季下降，是施羅德2017年開始氣候變化儀表板紀錄以來的最小上升幅度。

除疫情對經濟活動造成影響外，施羅德投資永續投資團隊分析，長期溫度下降的主因包括石油和天然氣投資持續下降，歐盟碳排放系統市場，以及美國區域溫室氣體倡議的碳價持續上揚，加上來自各國與企業對抗氣候變化的承諾，使得全球升溫情形放緩。

施羅德投信警示，氣候變化投資領域企業評價已墊高，投資難度增加；新的永續環保政策和商業環境，明顯有利於那些致力於減緩氣候變化的企業，然而氣候變化投資領域並沒有這麼簡單，其中，企業估值升高就反映了投資難度逐步提升。

施羅德環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber表示，在再生能源、電動汽車、氫氣、循環經濟和永續食品等產業中，具有較強技術實力的公司，都面臨了價值大幅上調的重估；氣候變化資產的市場估值愈高，不僅對未來的投資報酬構成阻力，大眾對其未來轉型和成長機會的預期，都將導致更激烈的市場競爭，包括新進入的競爭者，以及既有企業的策略調整。

(中時 )