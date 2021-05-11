呼應自行車旅遊年，大鵬灣舉辦系列活動。 圖：大鵬灣國家風景區管理處╱提供

【旅奇傳媒/責任編輯-謝筱華】即日起至6 ╱ 3 0止，在大鵬灣環灣自行車道騎乘自行車，於指定景點合照3 張照片（ 人車入鏡，於：大鵬灣遊客中心、濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋、崎峰濕地、右岸濕地、鵬村濕地、青洲濱海遊憩區、映霞橋亭、潮口平台以及南平裝置藝術區，任選3景點合照，照片需可辨識景點特徵），上傳至個人臉書並標記「#2021自行車旅遊年」公開發布後，經審核可兌換好禮1份，每組臉書帳號限兌換一份。10╱22～10╱24將舉辦「大鵬灣Cruising 300」活動，邀請鵬友挑戰騎乘環繞大鵬灣300公里，單圈為11.7公里，需繞灣約25.6圈，藉由幼兒滑步車運動（Slip Bike），提升幼兒平衡感以及肢體協調能力。12╱4～12╱5將舉辦2021 LAVA鐵人三項賽，屏東大鵬灣站為第8年在屏東東港大鵬灣舉辦，為全台唯一騎乘於國道的單車賽事，屆時將封閉國道三號南州端至大鵬灣端，讓選手盡情奔馳。

(中時新聞網)