【旅奇傳媒/編輯部整理】今年適逢為雲林「運動/健康旅遊年」，配合交通部觀光局2021年自行車旅遊年，雲林縣長張麗善表示:為搶搭自行車旅遊風潮，且結合顏思齊開台400周年紀念推動區域觀光旅遊，宣布6月12日將在金水164線這條文化絲路上，舉辦自行車活動，不僅好康「獎」不完，報名更是完全免費。5月15日起開放報名，邀請愛好自行車活動的民眾們把握時間「相揪來騎」！

金水164線 雲林的文化絲路

「顏思齊開台400週年-金水164鐵馬尋寶騎」活動全程40公里，是全國唯一以地方宗教文化為主題的自行車路線，由北港運動公園出發，第一站到雲林信仰中心北港朝天宮，一路經過北港顏思齊紀念碑、164滯洪池、水林顏思齊故事館、口湖遊客中心、椬梧滯洪池、成龍溼地等知名景點。

張縣長力邀全國自行車愛好者踴躍參加，一邊騎自行車、一邊欣賞雲林海線特有自然生態及優美景觀建築景致；也希望在後疫情時代推廣低碳環保的綠能旅遊，進一步推動2021雲林旅遊品牌。

「金水164鐵馬尋寶騎」這條文化絲路，可讓參與的車友在運動同時，看見更多雲林豐富的在地文化資源。此次活動也將為9月份的顏思齊開台400週年活動及雲林單車嘉年華活動暖身，屆時希望吸引更多的遊客到雲林文化絲路，悠騎單車一同發現雲林之美。

免費報名 加碼再送運動毛巾與水壺

6月12日「金水164鐵馬尋寶騎」自行車活動報名完全免費，且報名成功的民眾於活動現場報到就可獲得精美禮物(運動毛巾及水壺)；另外活動路線中也規劃於北港朝天宮及口湖遊客中心設置打卡點，希望車友停下腳步，欣賞雲林古蹟文化之美更能體驗雲林的文化歷史資源，報名民眾與個人騎乘的自行車及地標一同合影，並在臉書打卡且上傳照片，返回北港運動公園即可兌換神秘好禮。 活動自5月15日起開放報名，相關資訊請至「慢遊雲林」粉絲專頁查詢。

(中時新聞網)