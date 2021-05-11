【旅奇傳媒/責任編輯-謝筱華】澎湖國家風景區管理處特別舉辦「2021澎湖自行車跳島嘉年華」活動，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「澎湖跳島-西遊記活動」、「單車追風成年禮」及「2021澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike)」等多項活動，首先登場是即日起至6╱30的「自行車領騎服務活動」，讓車友用更深度的方式體驗、享受「世界最美麗海灣」。

澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出全台最優質免費領騎服務，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前預約申請，便能享受專業達人帶領及景點解說等服務；3╱1～10╱31辦理「澎湖跳島－西遊記」，推廣自行車甲地借乙地歸還服務，在漁翁島遊客中心及西嶼西臺遊客中心，提供25台自行車讓遊客免費借用；6╱3日世界自行車日將舉辦「單車追風成年禮」活動，針對青年設計有闖關、20公里挑戰賽等活動；9╱26「2021澎湖跳島101K自行車活動」(101 Hopping Bike)，有101K挑戰組及闔家歡樂20公里休閒組，一起挑戰自己。

(中時新聞網)