美國多項經濟數據亮眼，大部分企業財報表現也優於預期。法人表示，美國經濟復甦力道強勁，基本面可望支撐股債資產後市表現，現階段建議透過多重資產策略，也不看淡美股、美高收後市。

美國經濟自疫情後出現V型復甦，消費力道逐漸釋放，3月零售銷售創近10個月以來最大增幅，而新屋銷售增幅創近15年新高，均顯示美國經濟復甦強勁。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，目前美國疫苗施打的進度領先於歐盟、英國、日本等成熟國家，經濟復甦的腳步可望優於其他國家，當經濟復甦帶動消費支出重心移至服務導向經濟體，屆時美國料將有不錯的表現空間。

近期聯準會釋出升息訊號，引起股市短期震盪。趙心盈說，景氣復甦伴隨利率水準與預期通膨溫和走升，目前聯博預期今年標普500指數企業每股盈餘成長率達兩位數成長，企業獲利將可望接續股市續航動能，投資人無須過度擔心。歷史經驗顯示，近二十年來美國十年期公債殖利率上升期間，正值景氣復甦階段的情況共有10次，美國標普500指數表現皆不俗，顯示美股具有韌性與長期續航力。

至於債市部份，聯博表示，目前美國十年期公債殖利率回落至1.6％左右的水準，各類型債券資產皆有表現。受惠於企業基本面回穩，高收益債企業現金水位高，高收益債市品質改善，2021年巴克萊美國高收益債券指數違約率可望收斂至4％，因此高收益債券投資機會仍值得投資人關注。

(工商 )