一名網友在抖音上分享一段影片，只見畫面左側有個小黑點緩緩飛到高空中，疑為民眾背飛行背包違法飛行，影片在網路瘋傳，其地點疑似在台中市北區崇德路、進化路一帶，轄區分局表示，並未接獲民眾報案。

該影片引發網友熱議，網友說，噴射背包不便宜，摔下來很危險，且目前在台灣使用噴射背包飛行尚未合法，若確定違反民航法，依法將可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

抖音平台（TikTok）有一名網友「six_lin666」上傳一則影片，只見畫面中率先出現一排房屋廣告，接著一個小黑點緩緩從左邊飄出來，在高空中上飛行，讓目擊者看了忍不住驚呼「真的耶！真的是人耶！他在幹嘛？為什麼？我放大看真的是人耶！」

原PO更在影片下方標註「鋼鐵人」、「ironman」、「taiwan」和「iron」的標籤，引起網友熱烈討論，「噴射背包」、「一套不知道要多少錢」、「太危險了，摔下來很嚴重」、「這被抓到會罰錢吧」、「台中的有錢人就是任性」。

據了解，噴射背包是種單人用的飛行裝置，通常是揹著一組噴射引擎或火箭引擎將駕駛推離地面，不過，目前在台灣使用「噴射背包」飛行尚未合法。對此，轄區第二分局指稱目前未接獲民眾報案，如查證屬實，將依法開罰。

(中時 )