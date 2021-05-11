今傳出新北市五股獅子會前會長確診的消息，PTT上有網友也曝光「五股獅子會LINE群組」的完整訊息截圖。不過，該獅子會曾在5月6日舉辦例會，並在餐廳恭喜新任會長交接，且參與者似乎都沒有戴口罩在台上一起唱歌。
稍早PTT上有網友貼出「五股獅子會LINE群組」的完整訊息截圖：
「各位先進獅友，大家晚安！
《緊急事件報告》
因本會（五股會）***前會長已在今日確診新冠肺炎陽性反應，4/28至5/9有跟**長接觸者，請自行先留意是否有咳嗽、發燒及全身無力的症狀。若有請跟衛生單位聯絡。
另5月月例售名單會提供衛生單位，他們會跟各位聯絡的，月例會參與人員會列為居家隔離對象，請現在與家人分開房間，請各位配合當區衛生單位所提的採的防疫措施。
在此金城向各位說抱歉，沒做好防疫措施，讓大家受無妄之災！sorry！也請各位請勿亂轉傳造成恐慌，謝謝配合！」
(中時新聞網)
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