兒童遊戲平台Roblox在3月直接上市後首度發布財報，其第一季營收和用戶數均強勁增長，受此激勵，周一盤後股價上漲5%。

Roblox公布第一季營收較去年同期大幅成長140%，為3.87億美元。淨損為1.34億美元，每股虧損為46美分。

第一季每日活躍用戶數（DAU）為4,210萬個，較去年同期成長79%。用戶使用該平台的時間達到97億小時，較去年同期增加98%。這樣的黏著度也帶動訂單額達到6.523億美元，較去年同期暴增161%。第一季每日活躍用戶平均訂單額為15.48美元，年增46%。

由於Roblox的遊戲平台提供大量免費的內容，因此投資人特別關注該公司如何將這些用戶轉化為實質獲利。該公司的每日活躍用戶平均訂單額成長越多，也代表其業績表現越好。

因學校關閉和體育競賽暫停，該兒童遊戲app開發商在疫情期間大受歡迎，並成功在今年3月風光上市。其股票上市的起價為64.50美元，與該公司在1月的私募融資回合相比，身價提高了43%。周一Roblox在一般交易時段收跌5.74%，為64美元。

透過披露4月的財務表現，Roblox提供對第二季業績的初步指引。該公司估算4月營收介於1.43億～1.45億美元之間，較去年同期成長約138%。4月DAU估算為年增37%，達到4330萬個，訂單額估介於2.42億～2.45億美元之間，成長約60%。每日活躍用戶平均訂單額估算為5.59美元～5.66美元之間，年增約16%。

(時報資訊)