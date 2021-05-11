我國今年仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，中國外交部發言人華春瑩昨天加碼宣稱「經中央政府同意」，世衛組織（WHO）三次專門向台灣通報疫情。對此，我外交部發言人歐江安今天表示，中方的惡意阻擋，是WHO未能將台灣完整納入技術性討論的主要障礙，也更加證明中國持續將政治凌駕於健康人權的霸道行徑，外交部對此予以強烈譴責。

歐江安指出，中華人民共和國外交部10日表示「已經對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排」等，相關說法完全悖離事實與國際認知。中國政府重彈「一中原則」等陳腔濫調，持續不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國政府公然說謊、誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

歐江安重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國無權、也無能力代勞。

外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量。以台灣成功的防疫經驗，參與WHA，定能做出具體貢獻，與全球攜手共同促進人類的健康與安全。

(中時 )