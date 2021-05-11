伴隨著人們健康意識的提高，宣導低脂、低熱量、低糖低鹽，高纖維、高飽腹感的輕食越來越受到消費者尤其年輕人的青睞。由於輕食中蔬菜是不可或缺的「主角」，因此輕食消費也被年輕人戲稱為「吃草」。實際從線上看，在淘寶平台「輕食代餐」已是食品賽道裡的一匹黑馬；美團APP的2019年輕食的搜索次數也比上年增加超過235.8％。

而目前有超過7500家企業名稱中含有「輕食」兩字，值得注意的是，約78％的新增輕食相關企業成立於2018年之後。而美團外賣2019年發佈的《輕食消費大資料包告》也預計，中國輕食產業的規模有望在3年內突破1000億元，5年內逐步占到餐飲業總收入的10％左右。

據大陸《經濟日報》引述在北京某大型互聯網公司工作的常瀟說，本身是一名輕食+素食主義者。這在很多人看來是不可思議的，但從我自身感受來看不覺得有什麼異樣，通過植物蛋白攝入也可以保障人體所需蛋白質，認為透過常年堅持身體已適應這樣的飲食結構，不僅可以保持良好身材，而且免去很多富貴病。

(旺報 )