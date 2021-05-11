2縣市驚傳本土病例？蘇貞昌證實「台灣有新狀況」 喊話國人：該收心了

台灣新冠疫情升溫，今（11）日中午兩縣市都傳出有確診者，其中一名案例傳出無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關，感染源頭仍不明，社區感染恐升級。今行政院長蘇貞昌證實，台灣有新狀況，呼籲國人收心、嚴謹面對疫情。消息曝光後也在PTT引發熱議，網友直呼怕爆，更有網友怒譙「X，要收心的是你們吧」「講得好像跟你沒關係欸」。

蘇貞昌今日臨時到中央流行疫情指揮中心視察，他表示，看到世界疫情嚴重，馬國全國封城一個月，日本第四波，台灣也有新狀況，需要全國同胞齊心合力、超前部署；他並稱，一年多來把防疫做到最好，但時間久了有鬆懈大意，因此特別到指揮中心加油打氣，呼籲國人收心、嚴謹面對疫情。蘇也強調，打疫苗是最好的防疫，一起把好成績堅持下去。

蘇貞昌（右二）今日到中央流行疫情指揮中心視察。（圖／中時新聞網）

蘇貞昌一番話在PTT論壇引發熱議，有鄉民指出，3月2日指揮中心原則上同意放寬機組人員檢疫期；4月28日周刊報導稱，指揮中心放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，與民進黨立委范雲邀相關部會開協調會有關；到了今日、5月11日，蘇貞昌又說，因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，呼籲國人同胞，該收心了。

對此，其他網友紛紛留言痛批，「無良政客」「誰把華航改三天的」、「所以疫苗呢？」更忍不住爆粗口，說「華航破口是大家鬆懈造成的嗎？」「政府收心了沒」「破口明明是你們開的」，而疫情爆開後，民進黨還剩什麼？「就你綠色最會大內宣」。

台灣疫情有新狀況，蘇貞昌要大家收心，引發網友不滿。（圖／摘自PTT）

2縣市驚傳本土病例？蘇貞昌證實「台灣有新狀況」 喊話國人：該收心了

(中時新聞網)