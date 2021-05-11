語音社群今年爆發性成長，Facebook11日也宣布，近期將在台灣開始「現場廣播包廂」的功能測試，除了可以將多元化的語音體驗整合在單一平台，也將與文字、影響同時整合並運作。Facebook表示，首波邀約少數幾位藝人與創作者參與語音直播，包含黃子佼、蔡阿嘎、盧廣仲、Kimberley陳芳語，以及Janet謝怡芬、宥勝與白癡公主，未來也將讓創作者透過內容獲取營收。

耳朵經濟時代來臨，2020年可說是台灣Podcast元年。到今年初。主打即時多人互動、聽後即焚、邀請制的Clubhouse風潮從國外吹到台灣，帶動語音社群體驗更火熱。Facebook今日就宣布，也將發展社群語音體驗，其中將推出語音創意工具、Soundbite、Podcasts、現場廣播包廂等，可說是相當完整。

Facebook指出，希望人人都能擁有又專業、有能直覺外做且有趣的語音工具，這次新推出的語音創意工具（Audio creation tools）就好比「口袋裡的個人錄音室」，過去Facebook長期研發如自動語音辨識、變聲的語音技術，未來將可以直接在Facebook應用程式中使用。

此外，Facebook也宣布推出Soundbites，是簡短又有創意的語音剪輯功能，方便用來記錄生活中的趣事、笑話、靈感、短詩等，並可分享在動態消息上。未來幾個月，Facebook將與少部分的創作者展開Soundbites測試。

而Facebook也同時宣布，未來的幾個月內，無論用戶是否正在使用Facebook應用程式，皆可直接透過Facebook應用程式聆聽podcast節目。Facebook將根據每個人的興趣，協助大家輕鬆找到新的podcast節目或集數，也可在節目下留言或推薦給朋友。

另外一項有趣的功能則是「現場廣播包廂」，在Facebook用戶上可輕鬆探索即時的社群語音體驗，公眾人物及創作者可主持「現場廣播包廂」，與他們的朋友和粉絲即時對話、接觸到更多聽眾，未來更可營利或號召募款。

接下來，Facebook將在台灣邀請部分公眾人物與創作者進行測試，透過他們與親友及粉絲在線上的互動，瞭解「現場廣播包廂」中主持人、講者與聽眾不同的意見回饋，未來也將規劃把「現場廣播包廂」延伸到社團中，讓社團管理員及成員們輕鬆連結彼此，也能夠在社群中與相關的專家展開互動。

(工商 )