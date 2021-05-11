台中火力發電廠擴建機組的爭議未息，卻又傳出經濟部竟放水能源業者，要在台中港再蓋一座「全新的火力發電廠」，台中市議員吳瓊華表示，服務處接到公文以為是「中火電廠」擴建說明會，仔細看才竟是一家新的「中佳電廠」要在台中港再蓋一座全新的火力燃氣電廠，且鄰近的龍井、沙鹿、大肚、烏日的里鄰長並未全被邀請，因此質疑經濟部「黑箱作業」，護航新電廠，補足中火擴建卡關的缺口。

議員吳瓊華表示，欲在台中蓋新電廠的說明會開會通知，並沒有發給周遭每一位里長。（吳瓊華提供）

議員吳瓊華表示，欲在台中蓋新電廠的說明會開會通知，並沒有發給周遭每位里長。（吳瓊華提供）

吳瓊華拿出開會通知指出，龍井16個里有5個里長沒有被通知，鄰近的沙鹿、大肚、烏日都是深受中火空污傷害，竟然沒有任何的里鄰長被通知參加中佳電廠公聽會，批評經濟部根本黑箱作業，企圖用民間資金掩蓋台中再蓋火力電廠的事實，「此舉實在不可取」希望經濟部能正視地方的心聲，多辦幾場公聽會，廣邀環團、專家學者與社區發展協會，好好說明新電廠對環境與居民健康的威脅，別把台中人當成白老鼠。

吳瓊華拿出一張名為「中佳電力事業股份有限公司」的開會通知，註明他們是依據行政院環保署規定公告，中佳電廠要在台中港區約6公頃的土地上興建火力電廠，發電量約57-65萬瓩，發電的燃料是天然氣，光是管線就長達7公里，吳瓊華表示，這麼重大的工程，主管能源規劃的經濟部確是偷偷摸摸。

吳瓊華說，她也是看到新電廠當地的龍井麗水里陳耀墩里長的新聞才知道，她說，陳里長也批評「中央有意在台中港再蓋燃氣機組、天然氣接收站等能源設備，恐帶來環境破壞與威脅！」、「為什麼不是蓋個商圈、百貨公司，或是101大樓帶動地方繁榮，反而是高汙染的產業」，地方都是反對的聲音。

吳瓊華強調，蔡政府的能源政策亂七八糟，綠能沒有成效，就把主意動到天然氣發電，但是燃氣跟燃煤同樣是火力發電，對環境都有很大的衝擊，經濟部想引進民間資金在台中再蓋新的火力電廠，這麼大的事情，為何不跟地方好好說明。

(中時新聞網)